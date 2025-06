Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 29 giugno, l’attenzione si è concentrata sulla movimentata nottata in piazza Libertà, sull’evoluzione del caso di omicidio a Cassina Ferrara e sulla partecipazione dell’ex prevosto Cattaneo al Pride. Spazio anche al saluto di monsignor Centemeri e agli aggiornamenti sul futuro del museo Mils.

La mezzanotte in piazza Libertà è stata segnata da una rissa improvvisa che ha generato panico, fughe e l’intervento delle forze dell’ordine con numerose sirene sul posto.

Elena Pagani ha confessato davanti al giudice l’omicidio avvenuto a Cassina Ferrara. Era un mistero il movente.

L’ex prevosto Armando Cattaneo ha emozionato i presenti al Pride con un messaggio inclusivo, condiviso anche dal consigliere regionale Monguzzi.

Si è rinnovato l’incendio del pallone con un abbraccio della città all’ ex prevosto che ha celebrato i settant’anni dalla prima messa con i 40 dell’attuale prevosto don Giuseppe Marinoni.

Ferrovienord ha confermato la chiusura del Mils, il museo delle industrie, che terminerà la propria attività a partire dal 30 giugno.

