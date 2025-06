Comasco

LOMAZZO – È stato inaugurato ufficialmente sabato mattina il nuovo percorso ciclopedonale che collega via Monte Resegone e via Mameli al Parco Lura, un’opera molto attesa che consente ora di accedere in sicurezza all’area delle vasche di laminazione e agli altri sentieri del parco, senza dover percorrere la trafficata via Brianza.

Il progetto, realizzato con il finanziamento della Regione Lombardia nell’ambito delle opere di mitigazione ambientale collegate alla realizzazione delle vasche di laminazione, comprende una passerella sopraelevata che attraversa la strada provinciale, consentendo il passaggio sicuro di pedoni e ciclisti. Una gradinata collega invece il nuovo tratto alla zona degli orti pubblici e ai parcheggi situati presso l’area del supermercato.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti i vertici del Parco Lura, l’assessore regionale Alessandro Fermi, la consigliera regionale Marisa Cesana e l’onorevole Chiara Braga. Il sindaco Paola Molteni ha commentato: “Con quest’opera sarà possibile andare in tutta sicurezza dal centro di Lomazzo alle vasche di laminazione o proseguire verso il laghetto Rosorè, nel territorio di Bregnano, senza dover percorrere la provinciale. Un percorso adatto a tutti, da fare a piedi o in bicicletta, per scoprire e apprezzare le bellezze naturali del nostro territorio. Un grazie a tutte le persone che nelle passate amministrazioni hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, alle associazioni e ai cittadini che oggi hanno partecipato con entusiasmo al taglio del nastro. Buon cammino a tutti!”

Il nuovo collegamento rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione e fruibilità del Parco Lura e nell’ampliamento della rete ciclopedonale intercomunale.

(foto: alcuni momenti del taglio del nastro)

30062025