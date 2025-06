Misinto

MISINTO – È tutto pronto per l’inizio ufficiale della Misinto Bierfest 2025, in programma dal 3 al 19 luglio, una delle manifestazioni più partecipate dell’estate lombarda, che ogni anno richiama oltre 55.000 persone da tutta la Brianza e non solo.

Si comincia giovedì 3 luglio alle 17.30 nell’area feste di via Marconi, cuore della manifestazione, dove si trovano il Mönchshof Stadl (capace di accogliere oltre 2.000 persone) e la splendida area beach esterna – il Villaggio della Birra-: sabbia vera, ombrelloni, sdraio, luci calde e l’atmosfera perfetta per un aperitivo estivo all’aria aperta.

Dal tardo pomeriggio si potrà gustare birra ghiacciata Mönchshof accompagnata da arrosticini abruzzesi alla brace e bruschette in diverse varianti. Il tutto a piedi nudi nella sabbia, tra amici, risate e relax, in un contesto che ricrea lo spirito di una vacanza al mare senza lasciare la Brianza.

La festa sarà protagonista di undici serate: 3, 4, 5, 6 luglio, 10, 11, 12, 13 luglio e 17, 18 e 19 luglio.