Softball

CARONNO PERTUSELLA – Una domenica intensa e ricca di emozioni quella vissuta ieri dall’Italia under 15 di softball, impegnata sui diamanti di Caronno Pertusella e Legnano per la terza giornata dell’Opening Round del Mondiale. Le azzurrine hanno conosciuto prima l’amarezza di una pesante sconfitta, poi la gioia di un pronto riscatto in serata.

Nel pomeriggio a Caronno Pertusella, l’Italia ha dovuto incassare un severo 15-0 da Porto Rico, formazione che ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni sin dalla prima ripresa, chiusa sul 3-0. Devastante il secondo inning, con ben nove punti segnati dalle caraibiche, seguite da altri due nel terzo e uno nel quarto, chiudendo il match in appena quattro riprese.

Ma le azzurre non si sono fatte abbattere. Nell’incontro serale, sempre sul diamante di Caronno, hanno reagito con determinazione e lucidità, superando le Samoa americane per 3-0. I punti sono arrivati con regolarità nei primi tre inning, mentre Sabrina Bottazzi, lanciatrice di casa, ha brillato con una prova magistrale, concedendo pochissimo alle avversarie. Una vittoria fondamentale per continuare a sperare nell’accesso al Super Round, che prenderà il via mercoledì 2 luglio e porterà poi alla finalissima di sabato 5.

Negli altri incontri della giornata spicca la doppia affermazione di Taipei, capace di superare prima l’Australia per 8-6, poi il Canada per 4-3, mostrando una netta crescita dopo le incertezze iniziali. A Legnano, successo netto del Giappone sul Messico (6-0) e dominio degli Stati Uniti, che hanno travolto sia la Repubblica Ceca (15-0) sia Singapore (15-0).

Risultati della 3ª giornata (Opening Round):

Taipei-Australia 8-6, Messico-Spagna 7-0, Taipei-Canada 4-3, Messico-Giappone 0-6, Stati Uniti-Repubblica Ceca 15-0, Italia-Porto Rico 0-15, Stati Uniti-Singapore 15-0, Italia-Samoa Americane 3-0.

Classifiche provvisorie:

Gruppo A – Giappone 1000, Porto Rico 667, Italia e Messico 500, Spagna 333, Samoa Americane 0.

Gruppo B – Stati Uniti 1000, Australia 667, Taipei e Repubblica Ceca 500, Canada 250, Singapore 0.

Programma di oggi (4ª giornata):

A Caronno Pertusella: ore 10.30 Australia-Canada, ore 13.30 Taipei-Singapore, ore 16.30 Australia-Stati Uniti, ore 19.30 Singapore-Repubblica Ceca.

A Legnano: ore 10 Porto Rico-Spagna, ore 13 Porto Rico-Samoa Americane, ore 16 Spagna-Giappone, ore 19 Messico-Italia.

(foto Wsbc/Ezio Ratti: l’Italia contro Samoa)

30062025