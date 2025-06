Città

SARONNO – E’ stata una delle candidate più votate di questa tornata elettorale e ora entra ufficialmente nella nuova giunta con deleghe chiave per il futuro della città. Lucy Sasso, esponente del Partito Democratico, è stata nominata assessora a digitalizzazione, politiche giovanili, pari opportunità e promozione del territorio.

Una nomina che conferma il riconoscimento del consenso ottenuto alle urne e del suo percorso già radicato nella città. Sasso lavora nella consulenza per la pubblica amministrazione, occupandosi di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. A Saronno è attiva dal 2020, con un impegno costante per aprire spazi pubblici e politici alle nuove generazioni. Tra i risultati concreti, la riapertura di un Centro Giovani, l’ingresso nella rete Ready (contro le discriminazioni), festival autogestiti e momenti di confronto su diritti, lavoro e giustizia sociale.

“Sono molto orgogliosa del ruolo che mi è stato affidato e, come sempre, lo svolgerò nell’unico modo che conosco: facendo lavoro di squadra, ascoltando il territorio e tenendo le porte sempre aperte a tutte e tutti.

Le deleghe che mi sono state assegnate – digitalizzazione, politiche giovanili, pari opportunità e promozione del territorio – parlano di futuro, inclusione, innovazione e comunità. Ambiti diversi ma strettamente collegati, che richiedono visione e concretezza.

Lavorerò per rendere Saronno una città in cui i giovani possano sentirsi protagonisti, per promuovere una cultura delle pari opportunità che sia trasversale e radicata, e per valorizzare ciò che già rende viva la nostra città, costruendo nuove occasioni che la rendano ancora più attrattiva.

Sono conscia delle sfide che ci aspettano, ma sono pronta a metterci testa, cuore e responsabilità. Insieme, possiamo fare molto”.

