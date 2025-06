Cronaca

SARONNO – Nelle ultime ore si è chiarita la vicenda della rissa in piazza Libertà di sabato 28 giugno. A contribuire alla ricostruzione non sono solo le persone presenti all’intersezione con via Roma, ma anche quelle in piazza Libertà.

Tutto è iniziato, poco dopo le 23, come una lite dall’altra parte della piazza tra tre stranieri che, già nelle serate precedenti, avevano dato vita a movimentati episodi tra liti, pugni, calci e inseguimenti. Proprio questo è successo sabato sera, quando i tre protagonisti sono passati dagli urli alla violenza. Dopo un rapido scambio di pugni e calci si sono inseguiti nella piazza fino ad entrare nel bar, all’intersezione tra la piazza e via Roma, dove hanno iniziato a lanciarsi oggetti con il rischio di ferire personale e clienti. Il locale si è subito svuotato e, mentre i presenti davano l’allarme, i tre hanno continuato la loro guerriglia. Lanci di oggetti, sono spuntate delle forbici, bottiglie lanciate e anche danni alle apparecchiature. Sono persino arrivati a spruzzare dello spray al peperoncino. Poi le sirene in lontananza e il fuggi fuggi dei tre protagonisti.

Grande l’amarezza per i titolari del locale, che devono fare i conti con i danni e con la preoccupazione, perché spiegano: “Non si tratta di un caso isolato. Problemi si sono registrati anche venerdì, quando il locale era chiuso e nel cuore della notte si sono messi a litigare davanti all’attività”.

Ieri la visita all’attività della sindaca Ilaria Pagani, che ha tenuto per sé la delega alla sicurezza, con l’assessore al Commercio Laura De Cristofaro.

