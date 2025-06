Città

SARONNO – Serata di debutti in consiglio comunale oggi, lunedì 30 giugno alle 21 in Sala Vanelli, con la prima seduta operativa della nuova amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Pagani. Per effetto dell’ingresso in giunta degli assessori Lucy Sasso e Mauro Lattuada del Partito Democratico, e Maria Cornelia Proserpio di Tu@Saronno, stasera prenderanno posto tra i banchi del consiglio comunale altri 3 consiglieri.

A subentrare saranno Cecilia Cavaterra e Angelo Lovati per il Partito Democratico e Nourhan Moustafa per Tu@Saronno, che siederanno per la prima volta tra i banchi dell’aula consiliare. I nuovi consiglieri sono i primi dei non eletti nelle rispettive liste, secondo le preferenze espresse dagli elettori al primo turno.

Quindi il consiglio comunale sarà così composto

Partito Democratico (10 consiglieri): Francesco Licata, Riccardo Giannoni, Simone Galli, Mauro Rotondi, Daniela Di Dio, Chiara Angaroni, Silvio Cantoni, Roberto Spreafico, Cecilia Cavaterra, Angelo Lovati.

Tu@Saronno (3 consiglieri): Francesca Rufini, Massimiliano D’Urso, Nourhan Moustafà

Insieme per Crescere Azione (2 consiglieri): Silvio Barosso, Matteo Sabatti.

Forza Italia (3 consiglieri): Rienzo Azzi, Agostino De Marco, Lorenzo Azzi.

Fratelli d’Italia (2 consiglieri): Gianpietro Guaglianone, Marina Ceriani.

Lega (1 consigliere): Raffaele Fagioli.

Obiettivo Saronno (2 consiglieri): Novella Ciceroni, Luca Amadio.

Saronno Civica (1 consigliere): Augusto Airoldi.

ilSaronno seguirà in diretta la serata con aggiornamenti play-by-play dal consiglio comunale.

