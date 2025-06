Un’informazione utile per tutti coloro che frequentano abitualmente la struttura e che, anche d’estate, desiderano continuare a coltivare il piacere della lettura e dello studio. Per aggiornamenti, avvisi o eventuali variazioni, è possibile consultare i canali ufficiali del comune di Saronno e della biblioteca.

L’unica interruzione prevista sarà nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 agosto, quando la biblioteca resterà chiusa in occasione del ponte di Ferragosto.

La struttura sarà aperta dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 9 alle 14.30. Si tratta di una modifica temporanea che consente agli utenti di continuare a usufruire dei servizi della biblioteca, con la possibilità di studiare, leggere o prendere in prestito libri durante la mattinata e le prime ore del pomeriggio.

SARONNO – A partire da lunedì 30 giugno entrerà in vigore l’orario estivo della biblioteca civica di Saronno, pensato per adeguarsi al periodo delle vacanze e alle esigenze dei cittadini nei mesi più caldi.

