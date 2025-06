Città

SARONNO – Una maratona di studio, ma con leggerezza e condivisione: è quanto propone lo Spazio Giovani Be Net 2 per mercoledì 3 luglio, dalle 14.30 alle 23. Una giornata dedicata a chi vuole affrontare la sessione estiva con un po’ più di energia e meno stress, in un ambiente informale ma organizzato.

L’iniziativa nasce per offrire un luogo accogliente dove studiare in compagnia, con tutti i comfort utili per massimizzare la produttività: connessione Wi-Fi gratuita sempre disponibile, spazi silenziosi per la concentrazione e momenti pensati per socializzare durante le pause.

“Studia con noi” è lo slogan scelto per promuovere questa giornata speciale, che unisce studio e benessere. Durante il pomeriggio e la sera, sarà possibile fermarsi per una pausa caffè, scambiare due chiacchiere o giocare a carte per rilassarsi tra una sessione e l’altra.

Non mancano le soluzioni pratiche per la cena: chi lo desidera potrà portarsi un pasto da casa, da scaldare nel fornetto disponibile (attenzione, solo contenitori in vetro o alluminio!), oppure optare per una soluzione take-away dai supermercati vicini.

Lo Spazio Giovani Be Net 2 si conferma così un punto di riferimento per gli studenti del territorio, offrendo non solo uno spazio fisico, ma anche un’occasione per sentirsi parte di una piccola community che condivide lo stesso obiettivo: affrontare la sessione con il giusto spirito.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09