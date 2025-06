Città

SARONNO – Si apre ufficialmente questa sera il nuovo corso dell’amministrazione Pagani. È convocato per lunedì 30 giugno alle 21, nella Sala Vanelli di piazzale Santuario, il primo consiglio comunale della nuova legislatura, come previsto dall’atto firmato dal consigliere anziano Agostino De Marco e dalla sindaca Ilaria Pagani.

L’appuntamento segna l’insediamento formale del nuovo consiglio, nato dal ballottaggio che ha portato alla storica elezione della prima sindaca donna di Saronno. La seduta si aprirà con la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti, cui seguirà il giuramento della prima cittadina.

Dopo il giuramento, Pagani presenterà la squadra di governo che la affiancherà nei prossimi cinque anni. Il consiglio procederà quindi con l’elezione del presidente e del vicepresidente, la nomina della commissione elettorale e quella per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. A chiudere, le designazioni dei rappresentanti comunali in enti e istituzioni.

La maggioranza sarà composta da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per Crescere. In minoranza siedono le forze del centrodestra e le liste civiche rimaste escluse dal ballottaggio.

