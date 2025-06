Città

SARONNO – Domenica mattina la sindaca Ilaria Pagani, che ha mantenuto per sé la delega alla sicurezza, ha fatto visita al bar di piazza Libertà danneggiato sabato sera durante una violenta rissa. Con lei anche l’assessora alle attività produttive Laura De Cristofaro.

L’incontro è avvenuto dopo la messa della patronale in Prepositurale ed è stato l’occasione per ascoltare direttamente la versione dei gestori dell’attività colpita. Ma non solo la prima cittadina e l’assessora hanno parlato con alcuni saronnesi che hanno assistito all’accaduto.

Sabato sera, tre uomini si sono affrontati nella piazza e poi all’interno del bar, lanciandosi oggetti, bottiglie e perfino spray al peperoncino. La violenza ha causato il fuggi fuggi generale di clienti e danni agli arredi del locale.

La visita istituzionale ha voluto testimoniare l’attenzione dell’amministrazione verso quanto accaduto.

