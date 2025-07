Altre news

SARONNO – Martedì 1 luglio 2025, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno sarà caratterizzata da bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, senza piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, mentre la minima si attesterà a 23°C. I venti saranno moderati e proverranno da nordest al mattino, per poi divenire deboli da sudest nel pomeriggio. È prevista allerta meteo per afa. Proteggiti dal caldo e dall’afa, bevendo molta acqua e evitando l’attività fisica nelle ore più calde. Lo zero termico si attesterà a 4230 metri.

Secondo il commento del previsore di 3B meteo, l’alta pressione cederà in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali e orientali i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle zone pedemontane-alte pianure e le Prealpi occidentali i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge. Sulle Orobie i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sulle Prealpi orientali i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sulle Alpi Retiche i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio. I venti saranno deboli dai quadranti sudorientali in rotazione ai quadranti sudorientali. Lo zero termico si aggirerà intorno ai 4200 metri.

A Tradate la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale. La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 23°C. È prevista allerta meteo per vento. A Lazzate la giornata sarà in prevalenza soleggiata, con nubi in aumento dalla sera fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge (0.3mm previsti). La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 23°C. È prevista allerta meteo per afa.

