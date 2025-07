Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Mobilitazione dei soccorsi, questo pomeriggio, per un incidente stradale avvenuto a Ceriano Laghetto; sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco.

Il sinistro si è dunque verificato oggi, alle 17.55, in via Volta a Ceriano Laghetto, dove si sono scontrate due automobili. Ad avere bisogno di assistenza medica, per lesioni comunque non gravi, due persone: un ragazzo di 19 anni ed uno di 31 anni. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Desio sono accorsi i vigili del fuoco ed una ambulanza della Croce rossa di Misinto.

I militari dell’Arma hanno subito avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti ed al fine di accertare le eventuali responsabilità di quanto è successo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul luogo del sinistro)

01072025