Tutti parlano di Core Web Vitals ma… cosa sono? Ne abbiamo parlato con i ragazzi di Area Design.it, agenzia specializzata nella realizzazione di siti web a Salerno.

Cosa sono i Core Web Vitals e perché Google li considera essenziali

I Core Web Vitals sono un insieme di metriche sviluppate da Google per misurare l’esperienza utente su una pagina web. L’obiettivo è offrire parametri oggettivi che riflettano la qualità percepita da chi visita un sito, valutando soprattutto tre aspetti: velocità di caricamento, reattività e stabilità visiva.

Introdotti nel 2020 e ufficialmente inclusi nei segnali di ranking di Google dal 2021, questi indicatori rappresentano il ponte tra performance tecnica e soddisfazione dell’utente. Per Google, migliorare questi aspetti significa rendere il web più fruibile, più veloce e più rispettoso del tempo di chi lo naviga.

Le tre metriche fondamentali sono:

Largest Contentful Paint (LCP): misura il tempo necessario per caricare l’elemento più grande visibile sullo schermo.

misura il tempo necessario per caricare l’elemento più grande visibile sullo schermo. Interaction to Next Paint (INP): valuta la reattività della pagina rispetto alle interazioni dell’utente.

valuta la reattività della pagina rispetto alle interazioni dell’utente. Cumulative Layout Shift (CLS): indica quanto gli elementi visivi della pagina si spostano in modo imprevisto durante il caricamento.

Google mette a disposizione strumenti come PageSpeed Insights, Lighthouse e Search Console per aiutare i webmaster a monitorare e migliorare costantemente queste metriche, trasformando i dati in azioni concrete.

Come funzionano le metriche LCP, INP e CLS: guida tecnica alle prestazioni web

Largest Contentful Paint (LCP): misurare la velocità di caricamento del contenuto principale

LCP indica quanto impiega l’elemento più grande nella viewport (di solito un’immagine o un titolo) a essere visibile. È una metrica cruciale per la percezione della velocità di caricamento: se troppo lento, rischia di far abbandonare la pagina.

Soglie LCP:

Buono: ≤ 2,5s

Migliorabile: 2,5s – 4s

Scarso: > 4s

Fattori che incidono sull’LCP:

Tempi di risposta del server (TTFB)

Caricamento di immagini o video pesanti

Priorità assegnata al contenuto principale

Come intervenire: ottimizza immagini e media, usa CDN, attiva il caching, riduci il JS bloccante e dai priorità al contenuto visibile.

Interaction to Next Paint (INP): valutare la reattività complessiva della pagina

INP misura il tempo tra un’interazione dell’utente (clic, tap, pressione tasto) e il momento in cui la pagina risponde visivamente. È un’evoluzione del precedente FID e offre una visione più completa della reattività.

Soglie INP:

Buono: ≤ 200ms

Migliorabile: 200 – 500ms

Scarso: > 500ms

Cosa influenza l’INP:

Ritardi nella main thread

Eventi troppo complessi o sincroni

Dipendenze di terze parti

Come intervenire: alleggerisci il JavaScript, usa il code splitting, spezza i task pesanti e limita gli script esterni non essenziali.

Cumulative Layout Shift (CLS): misurare la stabilità visiva della pagina

Il CLS quantifica quanto il layout cambia in modo imprevisto durante il caricamento o l’interazione. Spostamenti bruschi degli elementi creano un’esperienza frustrante, soprattutto su mobile.

Soglie CLS:

Buono: ≤ 0.1

Migliorabile: 0.1 – 0.25

Scarso: > 0.25

Le cause più comuni:

Layout instabile causato da immagini senza dimensioni dichiarate, font che si caricano in ritardo o contenuti (come banner o iframe) che vengono inseriti dinamicamente.

Soluzioni: fissa le dimensioni di immagini e contenuti dinamici, riserva spazio preventivo e usa font-display: swap per evitare salti di layout causati dai font web.

Migliorare i Core Web Vitals: strategie reali per velocizzare il tuo sito e fidelizzare gli utenti

Strumenti per l’analisi e la misurazione

Per monitorare e migliorare i Core Web Vitals servono strumenti precisi:

PageSpeed Insights combina analisi di laboratorio e dati reali del CrUX.

combina analisi di laboratorio e dati reali del CrUX. Lighthouse (via Chrome DevTools) analizza performance, accessibilità e SEO.

(via Chrome DevTools) analizza performance, accessibilità e SEO. Search Console offre un report Core Web Vitals aggregato per le URL del sito.

Questi strumenti aiutano a individuare i problemi, decidere le priorità e misurare i risultati nel tempo.

Strategie tecniche per ogni metrica

Ottimizzare il Largest Contentful Paint (LCP)

Riduci il TTFB con una buona architettura backend e uso di CDN.

Comprimi immagini, scegli formati moderni come WebP e imposta fetchpriority=”high” per gli elementi chiave.

Minimizza CSS/JS e carica in modo asincrono le risorse non essenziali.

Ridurre l’Interaction to Next Paint (INP)

Semplifica la logica JavaScript per evitare blocchi.

Usa code splitting per caricare solo ciò che serve.

Snellisci i gestori degli eventi e limita script di terze parti.

Migliorare il Cumulative Layout Shift (CLS)

Imposta dimensioni esplicite per immagini e iframe.

Lascia spazio riservato per annunci o contenuti dinamici.

Usa animazioni CSS che non alterano il flusso del layout.

Design vs Tecnica: una sinergia indispensabile

Ottimizzare i Core Web Vitals non è solo un problema di codice. Spesso è il design stesso a generare instabilità o caricamenti pesanti. Un dialogo continuo tra designer e sviluppatori è fondamentale per:

Creare layout visivamente coerenti e leggeri

Dare priorità a ciò che conta davvero per l’utente

Evitare elementi superflui nei primi secondi di caricamento

Un design performante non compromette l’estetica, ma la potenzia.

Impatti concreti su SEO e business

L’ottimizzazione dei Core Web Vitals porta benefici tangibili:

SEO: maggiore velocità e stabilità aiutano nel posizionamento, soprattutto su mobile.

maggiore velocità e stabilità aiutano nel posizionamento, soprattutto su mobile. Esperienza utente: interazioni più fluide riducono il bounce rate.

interazioni più fluide riducono il bounce rate. Conversioni: ogni secondo in meno può aumentare i tassi di conversione fino al 20%.

Conclusione

I Core Web Vitals sono molto più che parametri tecnici: sono lo specchio della qualità percepita da chi usa il tuo sito. Ottimizzarli significa costruire esperienze più rapide, stabili e soddisfacenti.

Nel panorama digitale di oggi, un sito che si carica bene, risponde in fretta e non si muove in modo imprevedibile ha molte più chance di essere ricordato, visitato e, soprattutto, scelto.