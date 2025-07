Città

SARONNO – Da oggi martedì 1° luglio, fino alla fine di agosto, l’ufficio postale di Saronno in via Varese 130, ospiterà la mostra fotografica itinerante “Donne e motori? Gioie e basta” allestita in collaborazione col Circolo Culturale Il Tramway.

Il progetto fotografico ideato da Elisabetta Cozzi, fondatrice e presidente del Museo Fratelli Cozzi, nasce con l’obiettivo chiaro e coraggioso di decostruire gli stereotipi “Donne e motori, gioie e dolori” o “Donna al volante, pericolo costante” e, in questa edizione, su un altro pregiudizio: “Le donne non sanno fare squadra”. A rispondere a questa affermazione sono 20 donne, scelte per il loro impegno in ambito professione, sociale o sportivo, ritratte in coppia con una “sorella”, figura scelta per il valore del legame, professionale o personale. Il tema della sorellanza diventa così filo conduttore di una narrazione nuova, fatta di solidarietà, alleanze, energia condivisa.

L’incontro tra fotografia, automobile e coscienza sociale si traduce in un percorso espositivo di forte impatto, dove ogni immagine diventa occasione di riflessione, rottura e riscrittura del linguaggio visivo e simbolico che accompagna la figura femminile nel mondo della mobilità e oltre. Una mostra dinamica che unisce arte, istituzioni e innovazione, un invito a riflettere, ispirare e agire.

La mostra arriva a Saronno dopo un tour emozionante, che ha attraversato musei, autodromi, università, fiere e smart district italiani, intrecciando motori, memoria e visioni al femminile.

