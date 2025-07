Saronnese

GERENZANO – Nella giornata di martedì 1 luglio, dalle 15 alle 19.30, E-Distribuzione sospenderà l’erogazione di energia elettrica in alcune vie del paese per consentire un intervento tecnico sui propri impianti. La comunicazione è stata affissa e diffusa per tempo, con l’invito alla cittadinanza a prendere visione dell’elenco delle vie interessate.

L’interruzione riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione e rientra in un piano di manutenzione finalizzato a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio elettrico.

E-Distribuzione raccomanda la massima prudenza durante il periodo di interruzione, segnalando che l’energia potrebbe essere momentaneamente riattivata: è quindi importante evitare comportamenti rischiosi e si sconsiglia l’utilizzo degli ascensori durante tutta la fascia oraria indicata.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di E-Distribuzione o inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD presente in bolletta. È anche disponibile l’app gratuita di E-Distribuzione oppure si può contattare il Numero Verde 803.500.

