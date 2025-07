Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 30 giugno, spiccano gli aggiornamenti sulla rissa avvenuta nel fine settimana in piazza a Saronno, con danni a un locale e l’uso di spray al peperoncino. Attenzione anche al primo consiglio comunale della nuova amministrazione, alla chiusura al pubblico del Mils e agli sviluppi sul fronte sicurezza sollevati dalla Lega.

Emergono nuovi dettagli sulla rissa di sabato sera in piazza De Gasperi, dove sono volati calci e pugni tra due gruppi; un giovane ha usato lo spray al peperoncino prima di darsi alla fuga.

La sindaca Pagani e l’assessora De Cristofaro hanno incontrato i gestori del bar danneggiato durante la rissa, esprimendo solidarietà e assicurando l’impegno dell’amministrazione sul fronte sicurezza.

Dopo la rissa, la Lega interviene con un appello all’amministrazione affinché le promesse sulla sicurezza si traducano rapidamente in azioni concrete per tutelare i cittadini.

Si è svolto ieri il primo consiglio comunale dell’era Pagani.

Il Mils ha chiuso definitivamente le porte ai visitatori: il direttore Nigro, visibilmente commosso, ha raccontato il dolore per la fine di un’esperienza museale importante per la città.

E’ arrivata la sabbia per la festa della birra di Misinto.

