Cronaca

CARONNO VARESINO – Grave incidente sul lavoro questa mattina a Caronno Varesino: sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno.

Il fatto è accaduto alle 11.40, quando in un’azienda di via Piave un addetto, un ragazzo di 33 anni, è rimasto schiacciato contro un muro da un veicolo in movimento. E’ rimasto seriamente ferito, sul posto sono accorse ambulanza ed automedica, il ferito è stato trasportato all’ospesale in prognosi riservata. Sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma per chiarire le cause di quel che è successo e per definire tutta la dinamica di quello che è accaduto.

(foto archivio)

01072025