Softball

CARONNO PERTUSELLA / LEGNANO – Si ferma con tanto rammarico il cammino dell’Italia ai Mondiali under 15 di softball in corso tra Caronno Pertusella e Legnano. A decretare l’eliminazione delle azzurre è stata la sconfitta di misura subita ieri sera contro il Messico: 2-1 il punteggio finale di un match al cardiopalma, in cui le padrone di casa hanno visto sfumare le speranze di accedere al Super Round proprio all’ultimo inning, con due corridori eliminati a casa base nel disperato tentativo di ribaltare il risultato.

L’Italia, settima nel ranking mondiale, aveva bisogno della vittoria per conquistare il terzo posto nel Gruppo A e strappare così l’ultimo biglietto utile per la seconda fase del torneo. Le due sconfitte precedenti contro Giappone e Porto Rico avevano infatti reso decisiva la sfida contro il Messico, nona nel ranking. Le caraibiche di Porto Rico e le giapponesi, rispettivamente numero 3 e 2 al mondo, avevano già staccato il pass con largo anticipo.

Nel Gruppo B, invece, nessuna sorpresa: gli Stati Uniti (n.1), imbattuti, hanno chiuso in testa seguiti da Taipei e dalla Repubblica Ceca, che ha conquistato per la prima volta un posto nel Super Round ai danni delle Filippine, assenti in questa edizione.

Da domani inizia il Super Round, con sei squadre in corsa per il titolo: Giappone (2-0), Stati Uniti (2-0), Porto Rico (1-1), Taipei (1-1), Messico (0-2) e Repubblica Ceca (0-2). Le classifiche tengono conto dei risultati ottenuti contro le altre qualificate durante la fase a gironi.

Le azzurre, invece, accedono al Placement Round insieme a Canada, Australia, Spagna, Singapore e Samoa Americane. L’obiettivo sarà quello di chiudere al meglio il torneo, magari migliorando l’ottavo posto conquistato nell’edizione 2023. Ma stavolta dovranno confrontarsi con ben cinque squadre debuttanti nella categoria.

Il Mondiale proseguirà fino a sabato 5 luglio con la finalissima. Tutte le partite sono visibili in diretta streaming sulla piattaforma GameTime della WBSC.

01072025