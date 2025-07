Comasco

MISINTO ROVELLASCA – Non più soltanto pluviali o grondaie nei cimiteri: ora i ladri di rame prendono di mira anche i cavi elettrici, arrivando a smontare i tombini per accedere alle linee interrate. È successo negli ultimi giorni tra Misinto e Rovellasca, dove i malviventi sono entrati in azione lungo la pista ciclopedonale di via per Rovellasca e in alcune rotatorie della zona.

Il colpo più significativo si è registrato a Misinto, dove i ladri hanno aperto i tombini durante le ore notturne, sfilando circa 400 metri di cavi di rame sotterranei. Al mattino, la scoperta: tombini sollevati lungo il tracciato ciclopedonale e cavi spariti, con conseguenze sia economiche che di sicurezza.

Non è stato risparmiato nemmeno il territorio di Rovellasca, dove i furti si sono concentrati su tre rotatorie in direzione di Misinto di competenza della provincia, secondo un modus operandi simile. Anche qui sono stati divelti i tombini per accedere ai cavi elettrici, probabilmente nella notte tra venerdì e sabato.

Il danno stimato per il comune di Misinto – proprietario della linea elettrica – è rilevante: oltre al valore del rame, si aggiungono i costi della posa, dei collegamenti e dei ripristini. I corpi illuminanti, invece, sono di competenza di Enel. Sull’accaduto sono attesi approfondimenti e verifiche da parte delle forze dell’ordine per risalire agli autori del furto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09