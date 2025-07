TURATE – Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei ladri che hanno preso di mira un’abitazione in via Luini. Il colpo è stato messo a segno nella mattinata di mercoledì scorso, in una villa dove la banda è riuscita a introdursi dopo aver forzato una portafinestra al piano terra. I malviventi, armati di flessibile, hanno smurato la cassaforte e l’hanno portata via insieme a gioielli, contanti e numerosi ricordi di famiglia.

Il furto si è verificato tra le 9 e le 10.30, mentre i proprietari erano fuori casa. Prima di agire, i ladri hanno sedato il cane da guardia, un pastore tedesco, che non ha potuto dare l’allarme. Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro tutte le stanze e individuato una porta blindata al piano interrato, dietro cui si trovava la cassaforte.

Per aprirla, hanno usato un flessibile, lasciando evidenti segni della forzatura. Sotto il portico, ben coperti alla vista dalla strada, sono riusciti ad agire indisturbati e ad allontanarsi prima del rientro dei proprietari. Le vittime hanno raccontato di aver trovato l’abitazione devastata e di aver subito la perdita di beni dal valore economico, ma soprattutto affettivo.

Immediata la denuncia ai carabinieri della stazione cittadina, che hanno avviato gli accertamenti e raccolto le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

(foto archivio)

