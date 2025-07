ORIGGIO – Un diverbio nato per questioni di viabilità tra un dipendente e un autotrasportatore è all’origine dell’episodio violento avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 1 luglio, davanti ad un magazzino di largo Boccioni. Secondo le prime informazioni, durante la lite, passata dalle parole alle mani sarebbe spuntato un cutter.

A riportare la peggio è stato un uomo di 53 anni, soccorso dal personale sanitario dell’Sos Uboldo e da un’autoinfermieristica. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Saronno. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze per definire l’esatta dinamica dei fatti e quindi le responsabilità.

L’allarme è scattato intorno alle 17: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto. La discussione, inizialmente verbale, sarebbe degenerata rapidamente fino al ferimento dell’autotrasportatore.

(foto archivio)

