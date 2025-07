Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il primo intervento di Cecilia Cavaterra consigliera comunale del Pd durante il primo consiglio comunale.

Quindici anni fa varcavo per la prima volta la soglia di Sala Vanelli, in qualità di Assessora, alla mia prima esperienza politica. Ricordo ancora l’emozione intensa e il senso di responsabilità che mi accompagnavano nell’assumere un incarico così rilevante, che ho cercato di onorare con impegno e dedizione. Oggi torno in questa sala con la stessa emozione e con lo stesso spirito di servizio, in una nuova veste: quella di consigliera comunale.

Un ruolo altrettanto importante, che affronto con nuovi compagni e compagne di viaggio, sotto la guida della Sindaca Ilaria Pagani. Sono particolarmente felice che per la prima volta Saronno abbia eletto una donna alla guida della città. È un segnale forte: la rottura di quel “muro di cristallo” che ancora oggi ostacola l’accesso delle donne a ruoli di vertice nella politica e nelle istituzioni. Di Ilaria Pagani si è detto che la sua candidatura sia stata una scelta coraggiosa — per alcuni quasi incosciente, per altri persino presuntuosa.

Ma io credo che queste valutazioni non colgano ciò che le ha permesso di essere lì su quello scranno. La forza di Ilaria sta nella sua capacità di ascoltare, di costruire dialogo, di creare una squadra in cui ciascuno si senta parte attiva di un progetto collettivo per il bene della città. Il mio auspicio è che, insieme, possiamo restare fedeli allo spirito con cui abbiamo iniziato questo cammino: lavorare con serietà e passione per migliorare la vita dei cittadini e delle cittadine di Saronno. Grazie, Ilaria, per questa grande opportunità.

