SARONNO – Una seduta intensa, tra emozioni, applausi e colpi di scena: il primo consiglio comunale dell’amministrazione guidata da Ilaria Pagani si è aperto lunedì sera alle 21.10 e si è concluso solo a mezzanotte e mezza. Un lungo inizio di legislatura, con tante presenze tra il pubblico, un’elezione rifatta, un franco tiratore, abbracci autentici e un richiamo condiviso al senso di responsabilità.

È servita una doppia votazione per eleggere il presidente del consiglio comunale. Francesco Licata ha infatti ottenuto la carica solo al secondo scrutinio, dopo che nella prima votazione non era stato raggiunto il quorum richiesto. In realtà però il segretario comunale ha detto che bastavano 16 voti e quindi Licata ha iniziato guidare la seduta visto che era stata esclusa dal computo ma non dal voto la sindaca non ritenuta “consigliera assegnata” come citato in regolamento. In pochi minuti sui telefoni dei presenti è girato un parere del consiglio di stato e il segretario al termine degli interventi ha chiesto di ripetere la votazione. Al secondo turno, Licata ha ottenuto i 17 voti richiesti sparito il franco tiratore che aveva votati Nilde Iotti. A sdrammatizzare l’accaduto è stato lo stesso presidente con una battuta: “Buona la seconda”, che ha strappato un sorriso all’aula e ha segnato l’inizio del suo nuovo incarico.

Vicepresidente e capigruppo

A maggioranza assoluta è stato eletto Silvio Barosso come vicepresidente del consiglio comunale. I capigruppo sono Simone Galli (Pd), Francesca Rufini (Tu@Saronno), Silvio Barosso (Insieme per Crescere) per la maggioranza. Lorenzo Azzi (Fi), Gianpietro Guaglianone (FdI), Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno) e Augusto Airoldi (Saronno civica). Indipendente per effetto dell’uscita dai viola Luca Amadio. Ilaria Pagani ha confermato la propria adesione al gruppo del Pd.

Abbracci e applausi

La consegna delle spille ai consiglieri è stata accompagnata da sentite strette di mano tra sindaca, consiglieri e assessori. Ma gli abbracci più sentiti sono stati tra la sindaca Pagani e il neo presidente Licata, e quello con l’assessora Lucy Sasso. Applausi spontanei anche per Matteo Sabatti, il più giovane del consiglio, rappresentante di Insieme per crescere.

Un discorso che commuove

Tra i tanti interventi, quello di Francesco Licata è stato il più emozionato. Ha parlato del senso delle istituzioni, della responsabilità pubblica e della necessità di dare il buon esempio, dentro e fuori dall’aula. “Non c’è un’altra città, c’è solo questa. Siate sempre il meglio che potete essere” ha detto con voce rotta dalla commozione. Il momento più intenso il grazie alla moglie Laura “vicina nei momenti di tempesta”.

Sala gremita

Il consiglio si è svolto in una Sala Vanelli gremita. Tra il pubblico, tante autorità civili e militari, il prevosto Giuseppe Marinoni, l’ex sindaco Luciano Porro, il consigliere regionale Samuele Astuti, i presidenti di Ascom Andrea Busnelli e Confartigianato Fermo Borroni, oltre a molti cittadini.

Tra eleganza e dettagli simbolici

Tra i look scelti dai consiglieri tanti giacche malgrado il caldo anche se a farlo da padrone sono le camice con qualche polo. Elegantissimo il capogruppo di Forza Italia Lorenzo Azzi mentre tra le donne spiccano i colori chiari dal bianco di Lucy Sasso al giallino di Laura de Cristofaro. Elegantissima in nero Chiara Angaroni. A sorpresa complice l’aria condizionata spunta anche qualche sciarpa e sul finale quando viene spenta qualche ventaglio. L’azzurro colore della città torna nei dettagli dalla camicia della sindaca, alle scarpe del consigliere Guaglianone, nell’outfit della consigliera Moustafà e nella polo dell’ex sindaco e consigliere Airoldi.

Ricordi e omaggi

Sono stati nominati e ricordati l’ex sindaco Agostino Vanelli, l’ex segretario del Pd Rino Cataneo e l’ex assessore Angelo Proserpio, figure che hanno segnato la storia politica e amministrativa di Saronno.

Il consigliere anziano si prende la scena

A sorpresa, il consigliere anziano Agostino De Marco ha aperto la seduta con un discorso dai toni politici, soffermandosi sulla tornata elettorale e su alcune priorità cittadine. Le sue parole hanno suscitato qualche malumore tra il pubblico, tanto che la sindaca Ilaria Pagani è intervenuta per riportare il silenzio in aula.

I temi di attualità

Nella seduta non sono mancati temi internazionali, dalla guerra in Ucraina alla strage di Gaza, portati in aula dai consiglieri di Tu@Saronno Massimiliano D’Urso, Francesca Rufini e Nourhan Moustafà.

Le voci dei consiglieri

Nel corso della seduta, gli interventi della maggioranza hanno mostrato un fronte coeso e determinato con un grande orgoglio per aver portato a Saronno la prima sindaca non solo per una questione formale e storica ma anche come auspicio di nuova attenzione a tematiche come inclusione. Per il Partito Democratico, Simone Galli (Pd) ha messo al centro ascolto e concretezza come cardini per un’amministrazione efficace, mentre Cecilia Cavaterra (Pd) ha evidenziato l’importanza della capacità d’ascolto della sindaca Ilaria Pagani. Chiara Angaroni (Pd) ha ricordato i valori familiari e la necessità di attenzione verso i più fragili, Daniela Di Dio (Pd) ha auspicato una politica di condivisione e coralità e Roberto Spreafico (Pd) ha sottolineato l’emozione storica dell’elezione della prima sindaca donna. Mauro Rotondi (Pd) ha rivolto invitato tutti a vivere l’impegno politico con passione. Dal gruppo Tu@Saronno, Francesca Rufini (Tu@) ha chiesto un’amministrazione coraggiosa e sensibile ai temi ambientali e sociali; Nourhan Moustafa (Tu@) ha portato l’attenzione sulla Palestina, lodando la visione inclusiva della sindaca; Massimiliano D’Urso (Tu@) ha proposto il bilancio partecipato. Da Insieme per crescere, Silvio Barosso (Insieme per crescere) ha parlato della necessità di una maggioranza solida e Matteo Sabatti (Insieme per crescere) ha chiesto attenzione concreta per giovani e famiglie.

Sul fronte dell’opposizione, gli interventi hanno oscillato tra critiche e aperture costruttive. Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno) ha promesso impegno per la partecipazione civica e vigilanza sugli atti della maggioranza. Lorenzo Azzi (Forza Italia) ha garantito un’opposizione netta, ma disponibile al dialogo quando si tratterà del bene comune. Raffaele Fagioli (Lega lombarda) ha posto l’accento su sicurezza e difesa dell’identità locale, mentre Gianpietro Guaglianone (Fratelli d’Italia) ha ribadito la volontà di vigilare su eventuali geometrie variabile e scaricabarile. Marina Ceriani (Fratelli d’Italia) ha sottolineato il valore della rappresentanza femminile. Luca Amadio (indipendente), pur eletto con Obiettivo Saronno, si è dichiarato indipendente criticando la scelta del suo gruppo di non entrare in giunta. Augusto Airoldi (Saronno civica) ha infine richiamato l’attenzione sulle priorità lasciate dalla precedente amministrazione, in particolare la variante del Pgt.

