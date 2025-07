Primo piano

SARONNO – Ha conquistato subito un applauso quanto tra i suoi ringraziamenti alle persone che l’han votato, alla sindaca Ilaria Pagani e agli attivisti di Tu@Saronno ha ricordato l’impegno di Ivonne Trebbi.

Ecco l’intervento di Massimiliano D’Urso consigliere comunale di Tu@Saronno che torna in consiglio comunale con un intervento intenso ed accorato che uscire aspetti personali, cittadini ed internazionali.

In particolare vorrei ringraziare la persona che ha contribuito in modo fondamentale alla formazione della mia coscienza politica e all’idea di bene comune , e ancora ora è fonte di ispirazione per il percorso che stiamo seguendo, nel solco della costituzione, come lista civica.

In questo momento non c’è, ma l’ultima volta che mi sono seduto nei banchi del consiglio comunale era al mio fianco. Vorrei ringraziare Angelo Proserpio.

Da lui ho imparato che occorre impegnarsi e studiare, soprattutto nella cosa pubblica, e che ogni azione ha una sua conseguenza.

Siamo qui a Saronno e sentiamo l’eco lontano – neppure lontanissimo – di guerre terribili che accadono in questo momento in Ucraina e in medio oriente nella Striscia di Gaza, solo per citare quelle tristemente più famose e attuali, anche se ce ne sono molte altre.

Se la politica a livello europeo ha stanziato il 5% del Pil per la spesa militare, e se un lungo cammino è fatto di piccoli passi, mi chiedo qual è la direzione che si vuole intraprendere ? Le conseguenze di questa direzione mi pare possono essere solo conseguenze di carattere bellico. Mi chiedo non è forse meglio destinare quei soldi altrimenti?

Se al mondo ci sono circa 12.000 testate nucleari, e si stima che per estinguere l’intera razza umana siano sufficienti circa 500-600 bombe atomiche. Cosa ce ne facciamo delle altre?

Sento l’urgenza di invertire la rotta, occorre fare progressi nella giusta direzione, affinché le conseguenze siano positive e non negative. Occorre sentirsi coinvolti e partecipi e non delegare troppo ad altri le scelte, altrimenti questi “altri” sceglieranno per noi. E’ davvero un ragionamento molto semplice.

Da dove si inizia per fare tutto ciò? Noi possiamo e dobbiamo partire da Saronno.

Alla nostra città occorre serenità e prosperità, e questo si può avere solo con un periodo di pace.

Serve sicuramente una città sicura, una città viva: le due cose spesso vanno di pari passo perché una città viva, partecipata , ricca di eventi e dove le persone escono tranquillamente di casa , soprattutto la sera, è anche una città più sicura. Questo vale per la stazione, per il centro, e anche i quartieri più periferici.

Serve mettere in atto delle politiche che semplifichino la vita alle persone che hanno voglia di fare, dalle associazioni ai commercianti, serve snellire la burocrazia e diminuire gli oneri.

Un’ottima opportunità per far rinascere Saronno, sotto tanti punti di vista, sono le attuali aree dismesse: fra qualche anno mi piacerebbe non parlare più di aree dismesse ma solo di “nuove aree”. Come parte politica dobbiamo garantire le migliori prospettive per i cittadini di Saronno, in primis che le aree vengano effettivamente rivalutate e che non che rimangano aree dismesse per altri 40 anni. In secondo luogo il tutto deve essere fatto in tempi accettabili con le migliori condizioni per i cittadini di Saronno, instaurando un dialogo a doppio senso tra l’amministrazione e gli attuatori.

Infine, come ultimo punto ma non certo meno importante, mi ha colpito il dato delle amministrative dove ha votato circa il 50% dei cittadini di Saronno. Questo è un campanello di allarme per tutte le forze politiche. I cittadini devono voler partecipare e sentirsi coinvolti.

Sono convito che questa maggioranza farà di tutto per ascoltare la città e soprattutto per coinvolgere tutte quelle persone deluse della politica e che pensano “tanto non cambia mai nulla”. Mi permetto di fare qui, fin da subito una proposta pubblica per coinvolgere i cittadini, ovvero valutare strumenti come ad esempio il bilancio partecipato. Credo che i cittadini, potendo esprimere la proprie opinioni su scelte concrete e vedendo effettivamente come vengono destinate le risorse si sentirebbero molto più coinvolti e andrebbero più volentieri ai seggi.

Forse il ruolo del consigliere comunale è quello di ascoltare i consigli e di farli propri, più che darne.

Con questo spirito positivo mi impegno come consigliere comunale di Tu@Saronno a fare il meglio per la nostra città, cogliendo le necessità e i consigli dei saronnesi e lavorando con la squadra di maggioranza e anche con l’opposizione per la nostra città.

