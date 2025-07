Città

SARONNO – “È così da giorni ma come si fa?”. E’ il commento del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno che tornata a dar voce a disagi e disservizi patiti dai viaggiatori Trenord con una campagna su Facebook. A raccontare la situazione bastano gli avvisi di guasti, cancellazioni e corse non effettuate.

Ancora una giornata nera per la linea S9. Oggi lunedì 1 luglio, sono state ben 15 le corse annullate tra Saronno e Albairate a cui si aggiungono cancellazioni per Milano e Como per guasti e manutenzioni straordinarie. A segnalare il disastro organizzativo è stato il Comitato Viaggiatori Trenord, che ha lanciato una nuova campagna social con l’hashtag #SaveS9 e #trenirotti per denunciare i continui disservizi.

Il comitato ha raccolto e pubblicato sui propri canali gli screenshot degli avvisi ufficiali inviati da Trenord, in cui si comunicava la soppressione dei treni a causa di “manutenzione straordinaria” e guasto tra Saronno e Milano e tra Como e Saronno. UNa campagna social iniziata qualche settimana fa che continua anche con segnalazioni degli utenti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09