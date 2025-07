Città

SARONNO – Un pomeriggio di emozioni, musica e partecipazione quello andato in scena domenica 29 giugno in piazza Libertà, dove si è tenuto il concerto celebrativo in occasione della festa patronale dei santi Pietro e Paolo. L’evento ha segnato anche il 70esimo anniversario dalla fondazione di Anbima, con una performance che ha saputo unire solennità e gioia in uno dei momenti più sentiti dalla comunità cittadina.

A esibirsi sono stati il corpo musicale cittadino e il coro della banda, diretti rispettivamente da Demetra Fogazza e Francesco Cartanese, che hanno saputo conquistare il pubblico con un programma ricco e coinvolgente. Un’esibizione capace di valorizzare il legame profondo tra le bande cittadine e la vita culturale di Saronno.

A rendere ancora più significativo il pomeriggio è stata la presenza delle autorità locali: la sindaca Ilaria Pagani ha portato il suo saluto istituzionale e al suo fianco anche il prevosto don Giuseppe Marinoni ha voluto ricordare il valore spirituale della festa patronale.

(foto dell’evento)

