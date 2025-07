Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dei panettieri Dario Busnelli e Mario Porro in ricordo dello storico “collega” Angelo De Micheli, recentemente scomparso:

“Se n’è andato Angelo De Micheli. Per chi non lo avesse conosciuto, è stato uno dei primi storici panificatori di Saronno. Un’istituzione per la nostra categoria, titolare con la sorella Tina del vecchio forno “Castan” di Via San Cristoforo. Negli anni ha mantenuto vivo lo spirito del nostro mestiere con entusiasmo e passione, qualità che contraddistinguono la nostra professione, da anni considerata da molti giovani un ripiego troppo pesante e oneroso, in un sistema lavoro sempre più orientato verso il terziario e la tecnologia, ormai diventata presenza fissa nella nostra vita professionale e privata. Spiace constatare che ai funerali di Angelo De Micheli non ci sia stato il giusto riconoscimento verso un uomo che per Saronno e per l’associazione panificatori della provincia di Varese ha fatto molto, in compagnia dei prestinai (così voleva essere definito) che con lui hanno vissuto praticamente tutta la vita davanti al forno. Una presenza costante anche negli appuntamenti benefici, a Challans, nelle piazze della provincia e nella nostra città. Lo ha sempre fatto con il cuore e con la passione che un prestinaio riesce a trasmettere grazie al suo lavoro, ogni notte, ogni mattina, per inebriare di profumi antichi città sempre più inquinate. La mancanza del comune di Saronno e dei funzionari, all’ultimo saluto per Angelo De Micheli resta una ferita e un dispiacere per chi, con lui, ha sempre lavorato per il bene degli altri, per trasmettere qualcosa di utile alle future generazioni. Angelo non si è mai chiesto se qualcuno lo avrebbe ricordato un domani, ma quel che è certo è che chi poteva e doveva ricordarlo, non l’ha fatto.

I suoi vecchi amici panettieri erano presenti. Gli altri, invece, hanno perso una grande occasione. Ciao Angelo.”

QUI L’ARTICOLO SULLA SCOMPARSA DI ANGELO DE MICHELI

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09