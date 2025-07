Solaro

SOLARO – È stata avviata lunedì 23 giugno dagli operatori privati la demolizione dell’ex oratorio femminile di piazza Libertà: l’intera struttura sarà abbattuta per procedere ai lavori di riqualificazione dell’area circostante attesi da anni.

L’immobile, che rappresenta per molte solaresi un pezzo importante della vecchia città, è stato venduto dalla parrocchia ad un privato: l’area ora guarda al futuro, lasciandosi alle spalle gli anni in cui le ragazze giocavano a pallavolo e frequentavano l’oratorio estivo, e accogliendo il progetto privato di riqualificazione del quartiere.

In piazza Libertà, infatti, sorgeranno nuove unità immobiliari e commerciali, affiancate opere di interesse pubblico come una nuova strada che collegherà la piazza con via Giovanni da Solaro rimodellando la viabilità del centro ed una nuova area verde aperta di quasi mille metri quadrati.

