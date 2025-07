Città

SARONNO – Arriva un sentito e affettuoso ricordo da Unitre per la scomparsa dell’84enne Mario Insinnamo, con parole che raccontano l’impegno, l’umanità e la dedizione che ha saputo donare all’associazione e alla città. Figura di riferimento, Mario è stato un protagonista della vita culturale saronnese, contribuendo in modo determinante alla crescita dell’università delle tre età.

“Ricordare Mario significa per Unitre ricordare gli anni in cui la nostra associazione ha consolidato la sua presenza in città diventando un punto di riferimento per tante persone.” Il ricordo si lega al contributo concreto e generoso che Insinnamo ha dato nel corso del tempo: “La sua presenza, la sua opera costante e disinteressata hanno contribuito significativamente a questo successo.”

Un cammino lungo e ricco di impegno, che lo ha visto protagonista in diversi ruoli: “Come docente prima, poi come vicepresidente e infine come consigliere nazionale, ha portato le sue competenze, ma anche la sua grande umanità e la sua attenzione agli altri nel nostro consiglio direttivo.” Un’eredità riconosciuta e apprezzata anche da chi ha lavorato al suo fianco: “Lo ricordano con grande stima e affetto il presidente emerito Gustavo Cuccini e l’attuale presidente Piercarlo Rovera.”

Il suo apporto è stato prezioso anche per la continuità e la crescita del progetto Unitre, come sottolineano le parole dell’associazione: “È stato un supporto importante, ci ha insegnato molto e sicuramente si è mostrato degno della grandissima fiducia che riponeva in lui il nostro fondatore Giovanni Terzuolo.” Il legame con Unitre non si è mai interrotto, nemmeno nei momenti più informali: “In ogni nostro incontro, anche casuale, manifestava stima e affetto tale da infondere coraggio nel proseguire con costanza l’attività di Unitre Saronno anche da lui tracciata.”

Un ricordo commosso che si conclude con un pensiero semplice e sincero: “Il nostro grazie a lui, accompagnato da un abbraccio alla sua bellissima famiglia.” L’ultimo saluto nella chiesa della Sacra Famiglia lo scorso 30 giugno.

