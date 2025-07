Cronaca

SARONNO – CISLAGO – BINASCO – Un appello accorato arriva da una famiglia del Saronnese che, dopo un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno sull’autostrada dei Giovi, ha smarrito il proprio cagnolino. Caly, una cagnolina di taglia piccola (pesa solo 2 kg), è fuggita impaurita dalla zona dell’incidente, nei pressi di Binasco, all’altezza del casello della tangenziale ovest di Milano.

Caly ha quattro anni e mezzo, ha il microchip (registrata a Saronno) ed è di indole socievole, ma al momento è molto spaventata. Potrebbe quindi reagire fuggendo se rincorsa: per questo è fondamentale non tentare di prenderla ma, nel caso in cui venga avvistata, fotografarla o girare un video e chiamare immediatamente i proprietari.

L’ultimo avvistamento certo risale a circa 6 chilometri dal luogo dell’incidente. Non è chiaro se la piccola abbia proseguito la fuga o se si sia nascosta nelle vicinanze. Le aree da tenere sotto osservazione sono Binasco, Zibido San Giacomo, Assago e Rozzano, ma non si esclude che possa trovarsi anche altrove, magari presa in carico da qualcuno in buona fede. Per questo la famiglia chiede massima condivisione anche nelle province di Milano e Varese.

Nel volantino diffuso in queste ore si leggono le indicazioni fondamentali per aiutare a riportare Caly a casa: “Se la vedi, scatta una foto, fai un video e chiama subito”. I numeri da contattare sono: Camilla 342 095 2000, Francesco 345 960 2015, Titty 338 453 3435.

La speranza della famiglia è che la condivisione capillare dell’appello possa permettere di ritrovare Caly sana e salva.

