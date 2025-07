Calcio

CESATE – Nuovo rinforzo di spessore per lo Sc United di Cesate, neopromosso in Promozione: è ufficiale l’arrivo di Jordan Pedrocchi, centrocampista classe 1991, proveniente dal Fbc Saronno (Eccellenza).

Mediano di grande esperienza, Pedrocchi è cresciuto nei settori giovanili di Milan e Chievo Verona, società con cui ha mosso i primi passi in ambito professionistico. Negli ultimi anni ha militato stabilmente nei campionati dilettantistici lombardi, imponendosi come elemento solido in mezzo al campo grazie a intelligenza tattica e capacità di lettura del gioco.

Il suo passaggio alla formazione cesatese rappresenta un innesto importante per il reparto centrale della squadra, pronta ad affrontare la nuova sfida in Promozione dopo la storico salto di categoria. Con questo colpo, lo Sc United conferma la volontà di costruire un organico competitivo e ben strutturato, puntando su elementi di esperienza per affrontare al meglio il salto di categoria.

