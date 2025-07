Saronnese

CISLAGO – Inaugurate lo scorso sabato 21 giugno quattro casette dei libri all’interno dei parchi pubblici di Cislago. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Biblioteca di Cislago e l’associazione Il baule delle Storie, ha visto coinvolgere molti bambini e famiglie, che hanno assistito ad emozionanti letture a cielo aperto per i più piccoli in parco Castelbarco e nel parco di via Leoparti.

Le casette dei libri sono una nuova opportunità di bookcrossing: uno scambio libero di libri per adulti e bambini, un progetto di lettura urbana diffusa, una “biblioteca” liberamente fruibile a cielo aperto. I libri vengono donati alla “casetta” che li contiene, e chiunque può portarli e prenderli liberamente. “Un bellissimo progetto che invita a fare rete, a prendersi cura dei beni comuni e a condividere il piacere della lettura. Ogni cittadino può contribuire, occupandosi della cura delle casette o semplicemente prendendo o donando libri”, così commenta l’amministrazione comunale, che ha inoltre ringraziato i volontari della biblioteca e dell’associazione cislaghese per la loro disponibilità.

