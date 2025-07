Saronnese

ORIGGIO – Un’estate all’insegna del controllo del territorio e della prevenzione: è questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla polizia locale di Origgio, in convenzione con quella di Uboldo, che ha lanciato il progetto “Sicurezza stradale ed eventi“, un piano che unisce sorveglianza, cultura della legalità e rafforzamento del presidio urbano.

Il piano prevede un significativo aumento delle pattuglie nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione ai luoghi più frequentati durante manifestazioni pubbliche e appuntamenti estivi. A essere interessate saranno le principali aree di aggregazione, ma anche le arterie stradali più trafficate, al fine di garantire non solo la sicurezza alla guida, ma anche un maggior decoro urbano.

Il comandante Alfredo Pontiggia, responsabile della polizia locale di Origgio, ha sottolineato come la sicurezza non possa più essere considerata un aspetto secondario della vita di comunità: richiede impegno congiunto, progettualità e presenza costante sul territorio. Non si tratta solo di contrastare fenomeni di microcriminalità, come furti e atti vandalici (frequenti, ad esempio, nei parchi e nelle proprietà comunali), ma anche di intervenire su problematiche più complesse come il disagio giovanile, lo spaccio di droga, la presenza di immigrati irregolari e l’abusivismo commerciale.

Alla base del progetto c’è un approccio integrato, che non si limita alla sola repressione, ma punta anche a rafforzare la coesione sociale, la convivenza civile e il rispetto delle regole, attraverso interventi mirati di prevenzione e sensibilizzazione. La relazione tecnica allegata al piano evidenzia l’importanza di affrontare il tema dell’insicurezza percepita considerando anche le radici sociologiche, psicologiche ed economiche del fenomeno. Fattori come la mancanza di infrastrutture adeguate, il traffico caotico e l’inquinamento contribuiscono a creare un clima di disagio che necessita di risposte strutturate.

Per l’attuazione del progetto, la giunta comunale di Origgio, guidata dal sindaco Evasio Regnicoli, ha stanziato 10.000 euro, a cui si aggiungono 3.230 euro destinati alla copertura degli oneri. Una cifra che sarà sostanzialmente replicata dalla giunta Clerici di Uboldo, dove l’iniziativa verrà estesa nelle prossime settimane. Con questo intervento, le due amministrazioni intendono non solo rispondere in modo concreto ai bisogni di sicurezza espressi dai cittadini, ma anche promuovere una nuova consapevolezza collettiva sul valore della legalità e del vivere comune.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09