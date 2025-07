Basket

SARONNO – È iniziata una nuova avventura internazionale per i giovani atleti della Robur Basket Saronno, partiti oggi alla volta di Lloret de Mar, in Spagna, per prendere parte a un torneo estivo di caratura internazionale. Un appuntamento ormai diventato una vera e propria tradizione per il settore giovanile della società saronnese, che ogni anno porta i suoi ragazzi a confrontarsi con realtà cestistiche provenienti da tutta Europa.

Per una settimana, i giovani roburini saranno protagonisti non solo in campo ma anche fuori, vivendo un’esperienza formativa dal punto di vista sportivo e umano. Allenamenti, partite e momenti di condivisione contribuiranno a rafforzare lo spirito di squadra e la passione per il basket.

Dalla società fanno sapere che il viaggio sarà seguito giorno per giorno: “Saremo con loro per raccontarvi tutto quello che succede basketparlando a Lloret de Mar”, promettono da Robur.

Una bella occasione per crescere, divertirsi e tenere alto il nome di Saronno anche fuori dai confini italiani.

02072025