Cronaca

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 1 luglio, riflettori puntati sul debutto del nuovo consiglio comunale a Saronno e sulla doppia elezione di Licata. La cronaca racconta invece di una lite finita nel sangue a Origgio, un furto con narcotizzazione del cane a Turate e un incidente a Ceriano. In evidenza anche il maxi colpo di rame nella notte.

A Saronno si è tenuto il primo consiglio comunale guidato dal sindaco Pagani: tra inciampi protocollari, interventi accorati e curiosità sugli outfit, l’assemblea ha sancito l’inizio della nuova amministrazione.

Durante la seduta, Francesco Licata è stato eletto presidente del consiglio comunale al secondo turno: un voto combattuto, con qualche gaffe tecnica e una battuta finale che ha stemperato la tensione.

A Origgio un uomo di 53 anni è rimasto ferito con un cutter durante una lite per motivi di viabilità davanti a un magazzino. L’aggressore è stato fermato.

A Turate una banda di professionisti ha narcotizzato il cane di casa per poi rubare la cassaforte in una villa. I ladri hanno agito con precisione, lasciando pochi indizi.

Tra Misinto e Rovellasca, ladri di rame hanno portato via oltre 400 metri di cavi aprendo diversi tombini nella notte. Indagano i carabinieri.

A Ceriano Laghetto due persone sono rimaste ferite in uno scontro fra auto. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

