Cronaca

SARONNO – A Cislago e dintorni pioggia anche forte, a Saronno solo qualche goccia ma cielo noerissimo: il maltempo ha risparmiato, ieri sera, la città degli amaretti. Ma nel resto della provincia di Varese non è andata altrettanto bene. Dalle 20 in poi, infatti, si sono registrato una ventina di interventi da parte dei vigili del fuoco, effettuati per la violenta ondata di cattivo tempo che si è abbattuta nella zona.

Tutte le squadre del comando provinciale di Varese e di tutti i distaccamenti provinciali sono state impegnate in intervento come tagli piante cadute o comunque per richieste di aiuto legate al maltempo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

02072025