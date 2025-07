Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Chiara Angaroni del Pd nella prima seduta del consiglio comunale.

Voglio ringraziare chi mi ha votata e mi ha dato la possibilità di poter essere qui. Per me è un onore ed una grande responsabilità. Voglio ringraziare il mio compagno, mio figlio ed i miei compagni di viaggio che mi hanno accompagnata in questo percorso breve ma intenso. Ricordo le serate passate a scrivere il programma fino a tarda ora confrontandoci con entusiasmo.

Voglio ringraziare i miei genitori per i valori che mi hanno trasmesso ed in particolare mio papà, grande esempio di umanità e di generosità. Valori come non arrendersi, la gentilezza e la cura per l’altro.

Valori che ho ritrovato nella Sindaca che ho scelto di sostenere. Un grazie quindi alla Sindaca, è importante che ci sia una donna a governare Saronno, perché una donna può avere la giusta sensibilità per comprendere i bisogni delle altre donne. Da donna e mamma di un bambino in età scolare, conosco bene le problematiche. La cura verso gli altri e’ un tema che mi sta a cuore.

Il vero livello di civiltà e progresso morale di una nazione o comunità si riflette proprio nell’attenzione verso l’altro, in particolare dei soggetti più vulnerabili.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09