Politica

SARONNO – Durante la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Saronno, Silvio Barosso, capogruppo della lista Insieme per Crescere e vicepresidente del consiglio comunale, ha rivolto un saluto alla sindaca Ilaria Pagani, ai membri della Giunta, ai colleghi consiglieri e a tutti i cittadini.

Nel suo intervento, Barosso ha espresso l’emozione di rappresentare in aula consiliare una lista civica nata da poco ma con radici politiche consolidate in un percorso iniziato cinque anni fa. Ha quindi ringraziato gli elettori che hanno dato fiducia al progetto: “A loro assicuriamo il massimo impegno per far sentire la loro voce e garantire la nostra vicinanza”.

Barosso ha poi ribadito l’identità della lista, sottolineando i valori riformisti, progressisti ed europeisti che la contraddistinguono, con particolare attenzione all’individuo e al benessere sociale. “Saremo sempre leali e costruttivi, aperti al confronto, senza pregiudizi ideologici ma con l’unico obiettivo di servire al meglio la nostra comunità”, ha affermato.

Con spirito di servizio e grande senso di responsabilità, Insieme per Crescere intende porsi come punto di raccordo tra i cittadini e l’Amministrazione: “Ci impegniamo a portare avanti con umiltà il lavoro del consigliere comunale, consapevoli del nostro ruolo nel favorire la partecipazione e nel contribuire alla gestione della città.”

Barosso ha infine rimarcato le priorità della nuova amministrazione: sicurezza, vivibilità e decoro urbano, partendo da una maggiore attenzione alla pulizia della città, elemento che – ha detto – incide direttamente sulla percezione di sicurezza.

“In questa consiliatura dovremo, e sono certo che sapremo, riconciliare i saronnesi con la buona politica: quella fatta di partecipazione, spirito di servizio e condivisione dei problemi. Solo così potremo far tornare ai cittadini la voglia di scegliere il proprio futuro”. Il capogruppo ha concluso formulando i migliori auguri di buon lavoro alla sindaca Pagani e a tutti i componenti del nuovo consiglio comunale.

