Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Nourhan Moustafa, consigliera comunale di Tu@Saronno, nel corso del primo consiglio comunale dell’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Pagani.

“Ricordo ancora il mio primo giorno in aula consiliare: l’emozione, il senso di responsabilità, la voglia di imparare. Da allora non ho mai smesso di ascoltare, di porre domande e di cercare risposte. Oggi torno tra questi banchi con ancora più determinazione e desiderio di contribuire concretamente al bene comune. Lo faccio con la guida della nostra sindaca, che vede nella politica un atto collettivo e un gesto di cura, e con il sostegno di una squadra che ha scelto di lavorare con passione e responsabilità per la comunità”.

“Porto con me – ha aggiunto – i volti, le voci, i pensieri e le speranze raccolte tra le strade di Saronno, al mercato e nei quartieri. Un grazie speciale va a chi ha creduto in un’altra idea di politica, più umana, vicina alla vita reale. E un sincero augurio a tutte le assessore e tutti gli assessori che iniziano oggi questo nuovo percorso. In particolare, voglio fare un grande in bocca al lupo a Lucy Sasso, che porta in Giunta competenza, visione e la voce delle nuove generazioni”.

Infine, un passaggio carico di significato e impegno: “Un pensiero va alla Palestina, a chi oggi vive sotto le bombe e sotto assedio, nel silenzio colpevole del mondo. Non possiamo restare indifferenti di fronte a violazioni così profonde dei diritti umani. La politica non può voltarsi dall’altra parte. La pace non esiste senza giustizia, verità e libertà. Restare neutrali davanti a un massacro è complicità”.

