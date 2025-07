SARONNO – Centro per la famiglia promuove un ciclo di appuntamenti dedicati ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 14 anni alla scoperta della lavorazione del legno: un’esperienza manuale ed educativa che promuove la collaborazione tra ragazze e ragazzi con diverse abilità ed esperienze. Ogni appuntamento, condotto dal volontario Maurizio Preziosi e dall’educatrice Giulia Salzano, è un’opportunità per scoprire il lavoro del legno e sperimentare la manualità in gruppo.

L’appuntamento è fissato per ogni mercoledì, dalle 9.30 alle 11.30, nella sede de Il Granello, in via Torricelli 23 a Saronno. Si tratta di un’attività gratuita, per cui è però obbligatoria la prenotazione attraverso una mail all’indirizzo [email protected] o al numero 333 803 0572.

Il progetto vede come capofila l’ambito territoriale sociale di Saronno, in collaborazione con villaggio Sos Saronno, fondazione per la famiglia Profumo di Betania onlus e cooperativa sociale II Granello Don Luigi Monza; programma nell’ambito dell’iniziativa “Centri per la Famiglia” promossa e finanziata da Regione Lombardia in collaborazione con Ats Insubria.