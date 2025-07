Cronaca

SARONNO – L’immagine della porta della propria cantina divelta per riuscire a entrare e cercare oggetti di valore è quella scelta da Novella Ciceroni, candidata sindaca nell’ultima tornata elettorale e ora consigliere comunale della lista civica indipendente Obiettivo Saronno, per raccontare il problema sicurezza nel quartiere Retrostazione.

La saronnese parte dal furto di cui è stata vittima nelle ultime ore per rilanciare, come fatto più volte in passato, il tema della sicurezza in città e in particolare nella zona a ridosso dello scalo tra via Ferrari, via Luini e via Legnanino, e in quella attorno al Santuario.

Oltre alle frequenti effrazioni, segnalate anche recentemente nei palazzi intorno a piazza Zerbi, il problema è anche l’insicurezza percepita dai residenti. Questi raccontano di fenomeni di spaccio e frequentazioni che rendono difficile anche godersi una passeggiata intorno a casa, magari con i bambini.

Semplice ma d’effetto il post della neoeletta della lista viola, che ha condiviso la foto della porta divelta accompagnata da un commento diretto: “Questa è la mia cantina. Di sera non si può girare nei dintorni nemmeno per far addormentare i bambini che con il caldo fanno fatica. A Saronno non si può più vivere. L’amministrazione prenda in mano la situazione, raduni le forze dell’ordine e presidi la città.”

Diversi i messaggi di vicinanza arrivati da saronnesi residenti nel quartiere, ma anche da simpatizzanti della coalizione viola, con molti commenti pubblicati sotto il post.

