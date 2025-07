Città

SARONNO – Ha fatto tappa a Saronno il tour dell’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, impegnata in un percorso di visite alle Case di comunità della Lombardia per raccontare una sola visione: una sanità pubblica più vicina alle persone, integrata e accessibile. Accompagnata dalla direzione strategica dell’Asst Valle Olona e da una rappresentanza degli operatori sanitari, l’assessore ha visitato oggi le strutture di Saronno e Cassano Magnago.

“Le Case di Comunità – ha dichiarato l’assessore Caruso – non sono semplici strutture, ma presìdi di ascolto, prossimità e accoglienza. Qui la sanità pubblica ritrova il suo volto più autentico: quello della cura che accompagna, della presa in carico e della responsabilità verso il cittadino. Ringrazio l’ASST Valle Olona per l’impegno costante nel realizzare un modello territoriale evoluto e centrato sulla persona: una vera e propria umanizzazione delle cure”.

A Saronno, la Casa di comunità punta sull’impiego della telemedicina e su un approccio multidisciplinare, pensato per rispondere ai bisogni di una popolazione ampia e composita.

A Cassano Magnago, il presidio si distingue per l’integrazione tra medicina di base, specialistica, assistenza infermieristica territoriale e servizi sociali, con una particolare attenzione all’ambito ostetrico-ginecologico e alla possibilità di effettuare esami super-specialistici.

Le due sedi visitate fanno parte della rete delle 34 Case di comunità presenti nel territorio di Ats Insubria: undici afferiscono all’Asst Valle Olona, dodici all’Asst Lariana e undici all’Asst Sette Laghi.

Un sistema che rappresenta uno degli snodi centrali del progetto di riforma della sanità lombarda, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza di prossimità e ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09