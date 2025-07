Lombardia

SARONNO – L’attivazione di nuovi bandi per alloggi a canone moderato a Saronno, con una corsia preferenziale per i dipendenti delle aziende ospedaliere, è tra le azioni mirate per la provincia di Varese previste da Aler per il 2025. Si tratta di uno degli interventi annunciati nell’ambito del nuovo stanziamento di oltre 22 milioni di euro approvato dalla Regione Lombardia per sostenere gli inquilini degli alloggi Sap (Servizi abitativi pubblici).

A livello locale, sono in arrivo 2.305.746 euro per l’Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio e 279.254 euro per i Comuni della provincia di Varese. Le risorse andranno a supportare i nuclei con Isee fino a 9.360 euro, in difficoltà nel pagamento del canone d’affitto e delle spese condominiali.

Secondo quanto comunicato dall’assessore regionale alla casa e housing sociale Paolo Franco, l’obiettivo è offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, garantendo continuità abitativa e contrastando il rischio di morosità. “Le risorse stanziate – ha spiegato – permettono di rafforzare il ruolo delle politiche pubbliche nella tutela del diritto alla casa e della dignità dei cittadini più fragili”.

Oltre a Saronno, le azioni previste nel varesotto includono la valorizzazione di immobili pubblici a Varese, tramite aste di locazione calmierata per gli appartamenti di via Romans Sur Isere, via Sangallo e via Bernini, e l’apertura di nuovi bandi anche in altri centri come Luino e Sesto Calende.

Il pacchetto di misure rafforza l’impegno della Regione nel promuovere un’edilizia residenziale pubblica più accessibile e integrata con le esigenze del territorio, puntando a un modello che coniughi sostenibilità economica e inclusione sociale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09