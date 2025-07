Softball

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la giornata di riposo e concluso l’Opening round, riparte oggi il Mondiale di softball under 15 che si sta tenendo in questi giorni fra Caronno Pertusella e Legnano.

Perdendo col Messico, l’Italia non è riuscita ad entrare nel gruppo che continuerà a correre per le medaglie ma solo nel “placement round” che definirà la classifica dal settimo posto in giù. Oggi le azzurre giocano a Legnano, contro il Canada, dalle 19; domani chiuderanno la loro avventura nel Mondiale a Caronno Pertusella, contro Singapore alle 18.30. Le finalissime per l’oro si terranno invece sabato a Caronno Pertusella.

Il programma

Oggi a Caronno Pertusella ore 10.30: Australia-Samoa americane, ore 14.30: Stati Uniti d’America-Messico, ore 18.30: Giappone-Taipei; a Legnano ore 11: Spagna-Singapore, ore 15: Repubblica Ceca-Porto Rico, ore 19: Canada-Italia. Domani a Caronno Pertusella ore 10.30: Repubblica Ceca-Messico, ore 14.30: Canada-Samoa americane, ore 18.30: Italia-Singapore; a Legnano ore 11: Australia-Spagna, ore 15: Porto Rico-Taipei, ore 19: Giappone-Stati Uniti d’America. Sabato 5 luglio a Caronno Pertusella ore 15 finale 3° e 4° posto, ore 19: finale 1° e 2° posto.

