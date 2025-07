Softball

CARONNO PERTUSELLA – Bellissime partite di softball giovanile anche oggi fra i campi di Caronno Pertusella e Legnano per i Mondiali under 15: sul diamante caronnese nella tarda mattinata odierna Davide batte Golia. 46 mila abitanti contro 25 milioni, abbondanti: nel derby dell’Oceania sul diamante caronnese le piccole Samoa americane, al debutto nella manifestazione, hanno travolto l’Australia. Ed hanno festeggiaot con la haka, anzi una siva tau, come si dice in samoano.

E’ finita addirittura 8-1 con sette punti delle samoane segnate nei primi due inning. Incontro valevole per il placement round, ovvero per definire le posizioni dalla settima in su.

Anche se la haka è originaria della Nuova Zelanda (in particolare della cultura Māori), molte nazioni dell’area del Pacifico, tra cui le Samoa, Tonga e Fiji, hanno danze rituali simili, usate per motivare la squadra, onorare gli avversari o celebrare un momento importante. Nel caso delle Samoa Americane, si tratta più propriamente di una siva tau, la versione samoana della haka.

Il resto del programma odierno: Italia a Legnano

A Caronno Pertusella ore 14.30: Stati Uniti d’America-Messico, ore 18.30: Giappone-Taipei; a Legnano ore 15: Repubblica Ceca-Porto Rico, ore 19: Canada-Italia. Domani a Caronno Pertusella ore 10.30: Repubblica Ceca-Messico, ore 14.30: Canada-Samoa americane, ore 18.30: Italia-Singapore; a Legnano ore 11: Australia-Spagna, ore 15: Porto Rico-Taipei, ore 19: Giappone-Stati Uniti d’America. Sabato 5 luglio a Caronno Pertusella ore 15 finale 3° e 4° posto, ore 19: finale 1° e 2° posto.

(foto Wbsc/Ezio Ratti: le Samoa americane festeggiano dopo la vittoria sull’Australia)

