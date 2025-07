Softball

LEGNANO – Rush finale per il Mondiale under 15 di softball, in corso tra Caronno Pertusella e Legnano. Tutta l’attenzione degli appassionati locali è stata rivolta oggi al campo legnanese per la sfida serale tra Italia e Canada, dominata dalle nordamericane: decisivo il secondo inning con 7 punti subiti dalle italiane. Bello ma inutile, al quinto inning, il doppio della saronnese Vittoria Nardini: il match è stato archiviato con un 9-0 per il Canada.

Spettacolo anche a Caronno, dove le Samoa americane hanno sorpreso tutti travolgendo l’Australia 8-1 nel derby dell’Oceania, chiuso con una coinvolgente haka samoana, la Siva tau.

Nel Super round, vittorie nette per le favorite:

Usa-Messico 7-0

Giappone-Taipei 4-0

A Legnano, Porto Rico ha travolto la Repubblica Ceca 10-0

Classifiche

Super round

Usa 1000

Giappone 1000

Porto Rico 667

Repubblica Ceca 333

Taipei 0

Messico 0

Placement round

Canada 1000

Italia 667

Samoa americane 333

Australia 333

Spagna 333

Singapore 333

Risultati odierni

Super round

USA-Messico 7-0

Giappone-Taipei 4-0

Repubblica Ceca-Porto Rico 0-10

Placement round

Samoa americane-Australia 8-1

Singapore-Spagna 8-6

Canada-Italia 9-0

Gare in programma domani

Caronno Pertusella

10.30: Repubblica Ceca-Messico

14.30: Canada-Samoa americane

18.30: Italia-Singapore

Legnano

11: Australia-Spagna

15: Porto Rico-Taipei

19: Giappone-USA

(foto Wbsc: immagini di Italia-Canada)

02072025