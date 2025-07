Città

SARONNO – Giovedì 31 luglio 2025: è la nuova data entro cui, secondo i cartelli comparsi nelle ultime ore, saranno riattivate le scale mobili della stazione di Saronno. Una novità che non è sfuggita ai viaggiatori, che l’hanno accolta con amarezza. Non a caso, poche ore dopo l’affissione, il cartello è stato vandalizzato: qualcuno ha trasformato il “2025” in “2035” con un tratto di penna. Un’amara considerazione più che un vandalismo.

“Da utente non so se mi sento più arrabbiato per la saracinesca che chiude la scala da mesi e mesi – commenta il lettore de ilSaronno che ha segnalato la novità – o da questi continui cartelli che annunciano una scadenza per la riattivazione e poi semplicemente la cambiano”.

Del resto, la pagina dedicata sul sito di Ferrovienord che aggiorna sulla situazione delle scale mobili e ascensori riporta come quella che porta alla banchina tra i binari 6 e 7 sia fuori servizio dal novembre 2023 e, da una scadenza all’altra, si sia arrivati a quella del 31 luglio.

Pur non essendo il problema di accessibilità più datato degli scali saronnesi, non è nemmeno l’unico. La scala mobile di accesso alla banchina del binario 1 dal sottopassaggio è guasta dal 12 novembre 2024, mentre quella che porta ai binari 4 e 5 è ferma dal 4 dicembre scorso. Secondo la tabella fornita da Ferrovienord, tutti i guasti dovrebbero essere risolti entro il 31 luglio, ad eccezione della scala mobile al servizio dei binari 4 e 5, per cui si dovrà attendere il 31 agosto.

È vero che nello scalo saronnese sono disponibili anche gli ascensori e che le persone con problemi di mobilità possono richiedere assistenza, ma è necessario richieste il supporto con largo anticipo almeno 48 ore come indicato sui cartelli. Per gli altri viaggiatori si tratta comunque di un disservizio importante. Saronno, come è noto, è la seconda stazione della Lombardia per passeggeri, ed è frequentata anche da molti viaggiatori con bagagli pesanti per cui la scalinata può rappresentare una difficoltà.

Problemi analoghi anche alla stazione di Saronno sud, dove dalla scorsa primavera – precisamente dal 29 maggio 2025 – sono inutilizzabili gli ascensori che garantiscono l’accesso alle banchine dei binari 1, 2, 3 e 4. Anche in questo caso, da un cartello all’altro, la scadenza dell’intervento è slittata fino al 31 luglio.

