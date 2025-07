iltra2

TRADATE – È ufficialmente iniziata l’avventura estiva del primo turno del campeggio 2025 della Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Tradate. Protagonisti del soggiorno a Pinzolo sono 60 bambini e bambine delle classi quarta e quinta elementare, partiti in questi giorni insieme ai loro animatori per una settimana di esperienze all’aria aperta, amicizia e condivisione.

La prima uscita del gruppo si è svolta ieri nella splendida cornice delle Cascate Nardis, in Val di Genova, nel territorio di Carisolo. Una meta spettacolare, tra le più note del Trentino, che ha permesso ai piccoli campeggiatori di iniziare la loro avventura in mezzo alla natura con una gita all’insegna dello stupore e del divertimento.

Accompagnati da educatori e animatori della parrocchia, i bambini hanno vissuto la loro prima vera escursione di gruppo, occasione per rinsaldare i legami e creare lo spirito di squadra che accompagnerà il resto della settimana. In programma nei prossimi giorni tante altre attività all’aria aperta, giochi, momenti di riflessione e preghiera in un contesto montano capace di regalare emozioni e occasioni di crescita.

Il campeggio rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tradatese, parte integrante del cammino educativo della Comunità Pastorale.

