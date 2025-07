news

Con una lunga storia di innovazione alle spalle, ABB è oggi uno dei principali player globali nel settore dell’elettrificazione e dell’automazione. L’azienda, infatti, sviluppa tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza energetica e accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile.

Il suo impegno si traduce in soluzioni digitali e sistemi integrati che semplificano la gestione degli impianti, ne aumentano la sicurezza e ne ottimizzano le prestazioni in qualsiasi contesto: industriale, terziario o residenziale.

La combinazione tra esperienza ingegneristica e software intelligenti consente ad ABB di proporre un’offerta completa, capace di supportare i professionisti del settore nella realizzazione di progetti complessi e allineati agli standard più elevati in termini di efficienza e affidabilità.

Gamma ABB: tutti i prodotti disponibili per gli impianti elettrici

ABB mette a disposizione un catalogo completo di soluzioni a bassa tensione per la connessione, la protezione, il controllo e la misura degli impianti. Tra le linee di prodotto più rappresentative possiamo ricordare:

Zenit . Serie civile modulare per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, con un’ampia varietà di comandi, prese e finiture.

. Serie civile modulare per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, con un’ampia varietà di comandi, prese e finiture. Welcome M . Sistema videocitofonico per il settore residenziale, dotato di stazioni audio/visive esterne eleganti e resistenti.

. Sistema videocitofonico per il settore residenziale, dotato di stazioni audio/visive esterne eleganti e resistenti. E-mobility AC / DC . Infrastrutture di ricarica sicure e affidabili per veicoli elettrici – auto private, commerciali, flotte aziendali e trasporti su strada – in corrente alternata e continua, complete di app per la gestione remota.

. Infrastrutture di ricarica sicure e affidabili per veicoli elettrici – auto private, commerciali, flotte aziendali e trasporti su strada – in corrente alternata e continua, complete di app per la gestione remota. Tmax XT . Interruttori scatolati compatti e performanti per la protezione di impianti in bassa tensione fino a 1200 A.

. Interruttori scatolati compatti e performanti per la protezione di impianti in bassa tensione fino a 1200 A. Emax 2 . Interruttori aperti intelligenti, progettati per ottimizzare il consumo di energia e proteggere impianti elettrici complessi.

. Interruttori aperti intelligenti, progettati per ottimizzare il consumo di energia e proteggere impianti elettrici complessi. System pro E® energy . Armadi modulari per la distribuzione secondaria fino a 800 A, disponibili in versioni IP43 e IP55.

. Armadi modulari per la distribuzione secondaria fino a 800 A, disponibili in versioni IP43 e IP55. UPS. Gruppi di continuità per la protezione di carichi importanti, ideati per garantire energia stabile e sicura in applicazioni critiche industriali, civili e terziarie.

Acquistare i prodotti ABB con facilità? La risposta è Sonepar Italia

Nel mondo dell’installazione elettrica, disporre di materiali certificati, tecnologicamente avanzati e subito disponibili è un requisito imprescindibile. Sonepar Italia, filiale del Gruppo Sonepar, leader internazionale nella distribuzione B2B di materiale elettrico, rappresenta un punto di riferimento per il mercato professionale grazie a un’offerta completa di soluzioni ABB: componenti per impianti a bassa tensione, dispositivi per l’automazione e sistemi di ricarica per veicoli elettrici.

Con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale – oltre 165 punti vendita in 17 regioni e 5 hub logistici – e una rete composta da più di 2.200 specialisti del settore, Sonepar Italia garantisce un supporto tempestivo e qualificato a imprese, installatori e progettisti.

Attraverso la piattaforma e-commerce e l’app mobile, è possibile accedere facilmente al catalogo ABB, verificare in tempo reale la disponibilità dei prodotti, effettuare ordini in autonomia e scegliere tra spedizione a domicilio o ritiro in filiale.

L’integrazione tra servizi digitali e rete fisica, infine, consente a Sonepar di offrire un’esperienza d’acquisto efficiente, personalizzata e perfettamente in linea con le esigenze del mercato professionale.